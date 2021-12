Jazz Bonus : Eliane Elias, "Mirror Mirror"

Eliane, Chucho et Chick… Dans “Mirror Mirror”, Eliane Elias offre un feu d’artifice de duos avec deux autres maîtres du latin jazz. Sortie chez Candid.

Au cours d'une carrière de près de 30 albums, la pianiste, chanteuse et compositrice brésilienne Eliane Elias, lauréate de plusieurs Grammy, s'est imposée comme l'un des sons les plus uniques et immédiatement reconnaissables du jazz. Cette fois, elle nous offre une série de duos étincelants avec Chucho Valdés et Chick Corea dont il s’agit de la dernière trace enregistrée.