Jazz Bonus : Dylan in Jazz

« Dylan in Jazz » est le cinquième volume de la série "In Jazz" initiée chez Wagram (après "Gainsbourg In Jazz", "The Beatles In Jazz", "Pop In Jazz" et "Hendrix In Jazz").

Ce cinquième volume concerne des reprises jazz (mais aussi blues ou soul) de chansons de Bob Dylan, car pour la première fois Lionel Eskenazi a eu des accords avec deux grandes Majors (Universal et Warner) concernant les droits et a donc des musiciens américains de premier ordre dans cette compilation comme : Keith Jarrett, Joshua Redman et Brad Mehldau, Abbey Lincoln, The Neville Brothers, HudsonN (John Scofield, Jack DeJohnette, Larry Grenadier & John Medeski), Bill Frisell....et beaucoup d'autres.

Le disque paraît en version LP (10 titres) et CD (15 titres).

