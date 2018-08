Jazz Bonus : Duke Ellington in Coventry 1966

Il nous reste de nombreux témoignages des “Duke Ellington’s Sacred Concerts”. Bien plus que les trois albums “The First” (1965), “The Second” (1968) et “The Third” (1973). Lors de ces concerts, Duke Ellington apportait souvent des changements aux programmes, délaissant certaines compositions au profit d’autres parfois inédites. Les solistes pouvaient également être différents. Comme à la cathédrale de Coventry, ce lundi d’hiver, 21 février 1966.

Le concert de Coventry comprenait bien sûr la pièce maîtresse In The Beginning God, mais à part cela, ce n’était pas un concert sacré ordinaire. Deux pièces, Come Sunday et Tell Me It’s The Truth sont données ici dans une version purement instrumentale. . Et les deux compositions qui suivent les 20 minutes de In The Biginning God (West Indian Pancake et La Plus Belle Africaine) n’ont aucun rapport avec les thèmes religieux.

Ce jour-là à la cathédrale de Coventry, les vocalistes étaient de grands chanteurs britanniques, The Cliff Adams Singers et le baryton George Webb. Enfin, cet album “Duke Ellington in Coventry 1966” qui paraît chez Storyville/UVM, recèle un trésor inestimable pour les collectionneurs du Duke : on y trouve le seul enregistrement connu de Come Easter, qu’Ellington avait composé spécialement pour le concert à Coventry et qu’il n’a jamais joué ailleurs.

Herbie Jones, Cootie Wiliams, Cat Anderson, Mercer Ellington (trompette)

Lawrence Brown, Chuck Connors, Buster Cooper (trombone)

Jimmy Hamilton (clarinette, saxophone ténor)

Russell Procope (saxophone alto, clarinette)

Johnny Hodges (saxophone alto)

Paul Gonsales (saxophone ténor)

Harry Carney (saxophone baryton, clarinette, clarinette basse)

Duke Ellington (piano)

John Lamb (basse)

Sam Woodyard (batterie)

George Webb (voix)

Cliff Adams Singers (voix)

