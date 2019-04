Jazz Bonus : Dorado Schmitt - Clair de lune

Dans les derniers mois qui ont précédé sa mort en 1953, le guitariste Django Reinhardt vivait dans la peur d’être oublié et que son oeuvre ne devienne qu’un détail de l’histoire de la musique. Pourtant, la musique qu’il a créée est toujours présente, et personne n’a autant oeuvré à garder cette tradition en vie que l'époustouflant Dorado Schmitt.

Figure incontournable de la scène internationale du jazz manouche, au violon comme à la guitare, il s’est imposé, en tant que compositeur et instrumentiste, comme l’un des plus dignes et légitimes héritiers de la musique de Django, de Stéphane Grappelli et du Quintette du Hot Club de France, représentant cette forme artistique au plus haut niveau, souvent en tête d’affiche de festivals tel que le Django Festival à New York. Un talent génétique, puisque Amati, fils de Dorado, a lui aussi repris le flambeau de cette tradition. Aux côtés de son père, il se démarque par une virtuosité précoce et déconcertante.

Après le succès des deux publications chez Stunt, “Amati & Dorado Schmitt : Live” et “Sinti du Monde”, le groupe est reparti en studio sans oublier de peaufiner sa recette. Sur “Clair de Lune”, Dorado a convié le violoniste danois Kristian Jørgensen sur un répertoire de standards et de compositions personnelles, reflétant la tradition. L’enregistrement s’est déroulé au Bruunske Pakhus à Frederica avec l’ingénieur du son Jørgen Vad aux commandes. L’acoustique et l’esprit du lieu ont donné envie aux musiciens de tout enregistrer ‘straight-up’, sans fioritures ou editing.

Dorado Schmitt (guitare solo, violon)

Amati Schmitt (guitare solo)

Franco Mehrstein (guitare rythmique)

Essen Mylle Strandvig (guitare rythmique)

Gino Roman (contrebasse)

Kristian Jørgensen (violon)