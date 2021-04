Jazz Bonus : Dominique Grimaldi - Pulse Perspective

“Pulse Perspective” de Dominique Grimaldi a été enregistré au studio 106 de la Maison de la Radio en 2018. Cet album prolonge à certains égards “First Meeting”, publié par le label Signature en 2000 et réalisé avec Renaud-Gabriel Pion.

La résonance de pulsations qui se répondent à la manière de deux cœurs qui battent dans un monde musical imaginaire : de l’émotion, du rythme, des improvisations et des constructions qui s’entremêlent dans un souffle musical électronique et harmonique.

“Pulse perspective” est un album à la fois pop, world, jazz, minimaliste et contemporain signé Dominique Grimaldi, dont les inspirations nous viennent de plusieurs univers : jazz oriental guidé par la voix d’un chant traditionnel, minimaliste au sens de Steve Reich accompagné de sonorités contemporaines vaguant sur la chaleur de sons électroniques.

Compositeur éclectique et bassiste virtuose, Dominique Grimaldi étudie la basse, puis la contrebasse, la composition musicale et la direction d’orchestre. Professeur au conservatoire de Paris (PSPBB) et musicien professionnel, il a travaillé avec des artistes aussi divers que Dave Stewart, Renaud, Carole King ou Alain Bashung.

« J’aime les musiques très écrites mais qui laissent une place à l’improvisation : pour réaliser cet album, je suis parti de la personnalité des instrumentistes, de ce que chacun pouvait apporter. Le plus important étant de se surprendre et de partager ces moments et ces sensations. »

À travers des morceaux comme Atlanta, I Don’t Know ou Two Hearts où se mêlent déconstruction, tension et narration, et grâce à la couleur des timbres musicaux de cet album, nous retrouvons toute une perception d’images dans une atmosphère world.

(extrait du communiqué de presse)

Dominique Grimaldi (basse, moog taurus)

Benoît Alziary (vibraphone, marimba, percussions)

Jean-Philippe Collard-Neven (piano)

Renaud Pion (clarinette, clarinette-basse)

Frédéric Sicart (batterie)