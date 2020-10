Jazz Bonus : Dominique Fillon Augmented Trio - Awaiting Ship

Dominique Fillon embarque pour Los Angeles avec “Awaiting Ship”, qui paraît chez Karthe.

Cette nouvelle aventure dans lʼunivers du jazz, musique improvisée dans un cadre donné, comme aiment à le définir certains, aurait pu sʼintituler : « Saying good bye to the old world », tant cette idée occupait mes inspirations pendant la création des thèmes que jʼai proposés à Dan Schnelle et Alex Boneham.

Après avoir composé lʼessentiel de cette musique, jʼai voulu aller voir par moi-même, sentir et tenter de comprendre ce qui pouvait avoir poussé tant dʼartistes à vivre et créer à Los Angeles. Je crois que cʼest la lumière. Cette partie du monde est baignée la plupart du temps dʼune lumière intense, rassurante et inspirante. Et cʼest là que jʼai rencontré Dan et Alex, dans un club jazz qui, tous les soirs, accueille avec chaleur et simplicité, les musiciens monde entier : The Blue Whale. La musique y est métissée, mêlée de swing, de mélodies classiques européennes, de rythmes africains et dʼaccents latins.

À ce coup de cœur pour ces deux jeunes « cats » talentueux, jʼai souhaité élargir notre trio avec le trompettiste Sylvain Gontard et un quatuor à cordes créé pour cette occasion par Akemi Fillon avec Miwa Rosso, Yoko Levy-Kobayashi et Camille Borsarello. Enfin, notre ami de longue date, Helik Hadar est venu dʼIsraël pour capter ces émotions et insuffler sa couleur sonore. La simple énumération de tous ces noms de famille venus des quatre coins du monde pour partager ce moment de création donne à ce projet lʼessence de ce que jʼavais imaginé.

Dominique Fillon

(extait du communiqué de presse)