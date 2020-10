Jazz Bonus : Dominik Wania - Lonely Shadows

Après avoir fait sensation au sein du quartet du saxophoniste Maciej Obara dans les deux disques très remarqués enregistrés pour ECM (“Unloved”, “Three Crowns”), le pianiste polonais Dominik Wania livre ici un album solo enregistré en novembre 2019 à Lugano.

Que ce soit dans son rapport au toucher, à l’harmonie ou aux textures sonores, Dominik Wania ne dissimule en rien sa formation et son héritage classiques. Mais il est aussi doté de ce rapport instinctif à l’instant qui fait les grands improvisateurs. Concentré sur les moindres détails de la musique, Dominik Wania, dans l’atmosphère recueillie du fameux Auditorio Stelio Molo de Lugano, parvient à trouver l’équilibre idéal entre ces deux disciplines et s’impose d’emblée comme l’un des pianistes les plus personnels de sa génération.

Produit par Manfred Eicher, “Lonely Shadows” est un magistral témoignage de son originalité et de sa créativité, qui vient s’ajouter aux grands enregistrements de piano solo qui ont fait la légende d’ECM.

(extrait du communiqué de presse)