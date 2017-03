Jazz Bonus : Dizzy Gillespie & Mitchell Ruff duo

Il y a quelques semaines, Bertrand , un auditeur, me glissait dans un email : " Récemment, j'ai retrouvé le facsimilé d'un numéro de Jazz Magazine de 1966 comportant un blindfold test de Martial Solal. On lui faisait écouter une version en trio de I Got Rythm_. Solal affirme très vite : "_je crois qu'il n'y a pas d'hésitation possible : Oscar Peterson. C'est le seul pianiste capable de faire sonner un piano de cette manière.......... Après avoir écouté un morceau comme celui-ci, on peut lui tirer le chapeau !" Et bien il s'agissait en fait de Dwike Mitchell, avec Willie Ruff (b) !".

Il n'en fallait pas plus pour me donner envie de partager le bonheur d'écouter le pianiste de ce duo ô combien singulier, lorsqu'ils enregistrèrent avec Dizzy Gillespie en 1971. Dwike mitchell est décédé en 2013 à l'âge de 83 ans. Willie Ruff, né en 1931 coule une retraite paisible. Merci Bertrand !