Jazz Bonus : Diva Jazz Orchestra "Diva + The Boys"

"Diva + The Boys" est intense et plein de swing. Depuis sa création, le label MCG Jazz s'est associé à The Diva Jazz Orchestra, un ensemble de 15 musiciennes talentueuses.

Pour la troisième fois, Diva s'est associé à MCG Jazz en invitant des solistes passionnants. Le groupe s'est produit en concert à Pittsburgh avec le clarinettiste Ken Peplowski, le tromboniste Jay Ashby, le trompettiste brésilien Claudio Roditi ) décédé la semaine passée - et le producteur exécutif de MCG Jazz, le guitariste Marty Ashby. De cette performance live est né l'album "Diva + The Boys"..

"Diva + The Boys" rassemble un répertoire allant des compositions originales des solistes invités aux standards de jazz et aux célèbres chansons brésiliennes, ce qui montre la polyvalence du groupe. Dirigé par la batteuse Sherrie Maricle, le Diva Jazz Orchestra est connu pour sa force et son enthousiasme, qui s'inscrivent dans la tradition des big bands historiques, tout en gardant un œil sur le son progressif d'aujourd'hui, fait d'originalité et de verve. Avec New York comme base, Diva se produit dans le monde entier en jouant du jazz contemporain, composé et arrangé pour s'adapter aux personnalités des solistes.

L'inspiration pour créer le Diva Jazz Orchestra est venue de Stanley Kay, ancien manager et batteur dans la tradition de Buddy Rich. En 1990, Kay dirigeait un groupe dans lequel Sherrie Maricle jouait de la batterie. Stanley a immédiatement pris conscience de son extraordinaire talent et a commencé à se demander s'il y avait d'autres musiciennes qui pouvaient se produire au même niveau. En 1992, la recherche du casting a démarré avec des auditions nationales, et la formation Diva a vu le jour.

Depuis 1994, Diva se produit régulièrement dans le cadre de la série de concerts de la Manchester Craftsmen's Guild à Pittsburgh. En 2014, elles ont sorti leur album "A Swingin' Life" sur MCG Jazz. Un enregistrement public, similaire à "Diva + The Boys", enregistré au Dizzy's Club de New York avec l'artiste invitée Marlena Shaw et à Pittsburgh avec la regrettée Nancy Wilson.

MCG Jazz™ est une entreprise sociale de la Manchester Craftsmen's Guild, une filiale de la Manchester Bidwell Corporation, un centre d'art et d'apprentissage à but non lucratif de Pittsburgh, PA. MCG Jazz soutient sa mission qui est de préserver, présenter et promouvoir le jazz par le biais :

d’une série de concerts annuels sur abonnement mettant en vedette des légendes du jazz et des artistes émergents ;

d’un label d'enregistrement qui produit des albums originaux d'une grande variété d'artistes ;

des programmes éducatifs destinés aux élèves du primaire, du collège et du lycée

des archives d'enregistrements audio/vidéo, de photographies, d'interviews et de collections d'artistes individuels.

