Jazz Bonus : Disques Debs - Vol 1 An Island Story

Créée par le regretté Henri Debs à la fin des années 50, la maison de disques Disques Debs, a produit plus de 300 singles et 200 albums en plus de 50 ans d’histoire, couvrant de nombreux styles allant de la biguine au bolero, en passant par le zouk ou encore le reggae. Debs a incontestablement joué un rôle central dans la mondialisation de la musique créole et son ouverture à un public toujours plus large.

Le volume 1 de cette série se concentre sur la première décennie d’existence du label, marquée par les big bands et vedettes locales, les groupes en tournée de passage en Guadeloupe, ainsi qu’une toute nouvelle génération d’artistes qui émerge à la fin des années 60. Les premières sorties furent enregistrées à l’arrière de la boutique d’Henri Debs à Pointe-à-Pitre : son propre sextet de biguine ; le jeune saxophoniste Edouard Benoit, leader de Les Maxels et arrangeur des différents groupes Debs ; de grands orchestres tels que Orchestre Esperanza, Orchestre Caribbean Jazz ou Le Ry-Co Jazz, particulièrement expressionniste ; le poète et figure radiophonique Casimir ‘Caso’ Létang ; l’artiste de gwo ka Sydney Lérémon. Debs misa également sur l’enregistrement d’artistes étrangers, alors en tournée en Guadeloupe, au début des années 60, dont le trompettiste haïtien Raymond Cicault et le chef d’orchestre trinidadien Cyril Diaz.

Compilé par Hugo Mendez* (Sofrito) et Emile Omar* (Tropical Discoteq et ex Radio Nova), en collaboration avec Henri Debs Et Fils et Air Caraïbes, la sortie physique de Disques Debs International comprend des photos rares et inédites provenant des archives familiales, ainsi que de généreuses notes de pochette et des interviews de Philippe Debs* (frère d’Henri) et Max ‘Maxo’ Séverin* de Les Vikings. Les volumes 2 et 3 verront le jour en 2019.