Jazz Bonus : Dieter Ilg - B-A-C-H

Dieter Ilg a toujours été convaincu qu’on ne peut pas jouer du jazz sans savoir jouer du Bach : « Pour tout musicien, s’inspirer de Bach est un fait incontournable. Ce sont d’ailleurs les premières notes que j’ai su jouer sur mon instrument étant enfant ».

Après avoir approfondi au disque sa connaissance de Verdi, Wagner et Beethoven, c’est Bach qui cette fois est au cœur de son inspiration : « L’œuvre du Cantor est tellement riche, moderne et fertile – c’est un terrain d’exploration merveilleux. La pureté et la logique de construction dans la musique de Bach sont absolument sidérantes ».

Dans ce nouvel album « B-A-C-H » qui paraît chez ACT, ce qui est surprenant et éloquent, c'est la façon dont la musique plane et s’abandonne à travers la beauté des mélodies de Bach, et comment toute une histoire musicale peut soudain se dessiner... Le tracé délicat de la batterie de Patrice Héral semble trouver son chemin avec justesse, tandis que Ilg et le pianiste Rainer Böhm - soit en solo soit à l'unisson - abordent les harmonies et les rythmes d’une manière totalement nouvelle et différente...

à réécouter émission Open jazz Dieter Ilg : Ludwig sans Beethoven