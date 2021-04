Jazz Bonus : Didier Havet - L'autre

Le tubiste, tromboniste et soubassophoniste Didier Havet publie “L’autre”, un nouvel album de… chansons ! L’autre c’est lui, qui après avoir accompagné les big-bands les plus audacieux et des figures majeures de la variété française, se lance enfin sur le devant de la scène.

Reconnu comme l’un des spécialistes français du tuba et du trombone basse, Didier Havet a été membre de l’Orchestre National de Jazz sous les directions musicales de François Jeanneau, Antoine Hervé, Denis Badault et Paolo Damiani. « J’ai eu la chance d’accompagner les plus grands artistes de jazz et de variété française. Fort de ces belles expériences, l’envie m’a pris d’aller un peu plus au devant de la scène, car paraît-il, on y voit mieux les groupies. »

Son parcours se construit autour de collaborations avec divers artistes et ensembles tels que Martial Solal Dodecaband, Mingus Big Band, Claude Barthélémy, Ivan Jullien, Laurent Cugny, Archie Shepp, Lester Bowie, Michel Legrand, Vladimir Cosma, l’Orchestre de la Lune, François Jeanneau le Pandémonium, Manu Dibango, Ping Machine de Frédéric Maurin... Également sollicité pour participer à des enregistrements de musique de films et de variétés, Didier Havet fait actuellement partie du projet de Hugh Coltman Who’s Happy ? et du big band Charlier Sourisse.

“Tout est parti d’un projet autour du tuba et de la musique électro, des voix, des mots puis des phrases et on en a fait des petites histoires, des chansons. Très vite, Csaba, Cyril et Boris, des compagnons de longue date, ont investi le projet par leur générosité et leur talent.” (extrait du communiqué de presse)

Line-up :

Didier Havet (Voix, Tuba, Composition)

Csaba Palotai (Guitare)

Boris Boublil (Claviers)

Cyril Atef (Batterie)

Invités :

David Lewis (Trompette, Bugle)

Franck Tortiller (Vibraphone)

Lucrèce Sassella (Choeurs)

Thomas de Pourquery (Choeurs)