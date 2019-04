Jazz Bonus : Didier François & Michel Bisceglia - Whispered Wishes

Le nouvel album « Whispered Wishes » de Didier François et Michel Bisceglia contient des compositions originales mélangées à des œuvres classiques de Haendel, Machaut et Kapsberger. Ce rapprochement de jazz et de musique classique est leur spécialité. Michel Bisceglia joue du piano sur tous les enregistrements de l'album. Didier François alterne la viole d’amour et l’alto classique. Plusieurs artistes ont collaboré à cet album :

Didier François (viole d'amour, alto)

Michel Bisceglia (piano)

Trilok Gurtu (tablas, udu, percussion, percussion vocale)

Jean-Philippe Viret (contrebasse)

Marc Léhan (batterie)

Romina Lischka (viole de gambe, cervelas, voix)

Philippe Malfeyt (luth)