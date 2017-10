Jazz Bonus : Dick Hyman - Mirrors

“Mirrors” paru chez Fresh Sound du pianiste américain Dick Hyman est ce superbe album qui a fait que Heat of the Night à été un succès planétaire en 1968 ! Dick Hyman et The Group sont en fait un trio... mais vous n'avez jamais entendu un trio comme ça, car... c'est un quartet : piano, orgue, basse et batterie. Les mains incroyablement talentueuses de Dick Hyman ont créé quelques-unes des performances de piano et d'orgue simultanées les plus excitantes jamais enregistrées.

