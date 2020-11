Jazz Bonus : David Budway - The Jazz Piano Man

Neuf ans après “A New Kiss”, le pianiste et chanteur new-yorkais David Budway ressort du bois pour proposer un autoportrait swinguant : “The Jazz Piano Man”.

Depuis des décennies, le pianiste de jazz et de musique classique David Budway s’est fait une spécialité de naviguer entre ces styles de musique. Il a été le directeur musical et le pianiste de grands noms du jazz tels que Hubert Laws ou Jeff "Tain" Watts On l’a vu écupmer les clubs new-yorkais en compagnie de Branford Marsalis, Michael Brecker ou Stanley Turrentine et pendant 12 ans, il fut le pianiste du Randy’s, un piano-bar du Upper East Side.

Aujourd’hui, il présente sur ce nouveau disque, "The Jazz Piano Man", ses propres compositions et arrangements enregistrés au célèbre Carlyle Hotel de New York. Les chansons sont composées dans le style du Great American Songbook, avec des paroles de son collaborateur de longue date, Lou Tracey. Au-delà du charme naturel de David Budway, le chanteur autant que le pianiste, ’album met également en vedette les talents du guitariste new-yorkais Ron Affif.

