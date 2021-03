Jazz Bonus : Dave Stryker - Baker's Circle

Après le succès de “Blue Soul” avec le big band de la WDR l’année dernière, le guitariste Dave Stryker est de retour avec son groupe, à la fois tonique et enraciné, sur son nouvel album “Baker’s Circle” qui paraît chez Strikezone.

Avec l'ajout à son trio avec orgue du ténor Walter Smith III, “Baker's Circle” présente les originaux de Dave Stryker ainsi que quelques joyaux de l’époque des enregistrements en huit pistes et un coup de chapeau à son ancien patron Stanley Turrentine. En plus de Walter Smith III, ce nouvel enregistrement met en vedette Jared Gold à l'orgue et de McClenty Hunter à la batterie, plus la percussionniste cubaine Mayra Casales sur trois pistes.

“Baker's Circle” commence avec trois originaux de Dave Stryker. Le percutant Tough débute avec des solos passionnants de tout le groupe. Les congas de Mayra Casales accentuent au groove latin de El Camino, suivi du 7/4 bluesy de Dreamsong. Le Everything I Love de Cole Porter est un swing medium, après quoi le brûlant Rush Hour de Jared Gold montre pourquoi Walter Smith III est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Et Dave Stryker ajoute les fameux eight tracks que sont Superstar de Leon Russell et à Inner City Blues de Marvin Gaye. L’album se termine par Trouble (No. 2), un shuffle enregistré à l'origine par l'ancien patron de Dave Stryker, le grand Stanley Turrentine.

Dave Stryker explique le titre de l’album qui est aussi celui d’une composition : "Le compositeur et pédagogue David Baker m’est familier depuis que je l'ai rencontré lors d’un stage de jazz à 17 ans. Plus tard, il m'a engagé pour reprendre le poste de professeur de guitare à l'université de l'Indiana il y a quelques années. Là j'avais l'habitude de le voir planté devant l'école de musique sur un petit rond-point, attendant que sa femme vienne le chercher. J'ai appelé la chanson Baker's Circle, en sa mémoire".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Dave Stryker (guitare)

Walter Smith III (saxophone ténor)

Jared Gold (orgue)

McClenty Hunter (batterie)

Mayra Casales (percussion) (#2, 7, 8)