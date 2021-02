Jazz Bonus : Daniel Pabœuf - Ashes ?

Pour son premier projet en solo, Daniel Paboeuf fait un clin d'œil à son premier groupe d'adolescents, Ad Astra ("vers les étoiles"). “Ashes ? “paraît le 5 février chez Il Monstro / L’Autre Distribution.

Le précédent album de DPU (Daniel Paboeuf Unity) était en partie inspiré par un retour sur les années d'enfance de son leader. Avec la volonté de s'éloigner d'un monde contemporain anxiogène (montée des régimes autoritaires, nationalismes de toutes sortes, religieux ou autres, questions climatiques, planète de plus en plus usée, etc. ), Daniel Paboeuf a composé pour “Ashes ?” une musique mystérieuse et surprenante, une musique qui voyage dans l'espace interstellaire, qui vient des origines pour nous rencontrer...

Ex astris (venant des étoiles) : voix aériennes, boucles de saxophone, mélancolie et lyrisme, gravité et apesanteur (M 87 ; Ashes ? ; Arcturus) sont quelques-uns des éléments et des émotions qui imprègnent ce disque.

L'artiste revient ensuite sur terre en incluant des émotions plus personnelles, plus intimes, plus humaines. Il affronte ses propres doutes existentiels avec humour (I'm a Wreck) mais fait aussi un constat presque politique (L'hélico), parfois teinté d'un sombre sentiment de résignation (It's too late ; Who will remember ?).

Un voyage humain, musical et intersidéral.

Saxophoniste prolifique, formé au Conservatoire de Rennes et à l’Ecole normale de musique de Paris, Daniel Paboeuf est également un acteur incontournable de la scène musicale rennaise de la fin des années 70 et du début des années 80 (Marquis de Sade, Anches doo too cool duo, Ubik, Sax Pustuls, Tohu-Bohu, Le Train fantôme). Daniel Paboeuf mélange connaissances techniques et approche empirique pour développer son propre style et ce son particulier qui l'a amené à collaborer avec des artistes aussi différents que Afrika Bambaataa, Ima Sumac, Etienne Daho, Niagara, Françoise Hardy, Alain Chamfort, Kas Product ou Roland S. Howard… Sa collaboration avec l'auteur-compositeur français Dominique a débuté en 2004. Il joue sur l'album studio “L'horizon” et sur le live “Sur nos forces motrices”. Il tourne ensuite avec Dominique A jusqu'en 2007, puis revient en 2011 et 2012 pour l'album “Vers les lueurs” (Victoire de la Musique et disque d'or) et la tournée qui s'ensuit.

Le projet personnel de Daniel, DPU (Daniel Paboeuf Unity), a vu le jour en 2008. DPU a sorti trois albums (“Daniel Paboeuf Unity” en 2008, “Ce qu'il en reste” en 2014 et “Golden Years” en 2018). “Ashes ?” est le premier enregistrement en studio de Daniel Paboeuf sous son propre nom, enregistré une nouvelle fois avec Thomas Poli. Daniel Paboeuf est également membre du groupe Trunks (Laetitia Sheriff, Stéphane Fromentin, Régis Bouchard et Florian Marzano), il joue avec son frère et jazzman bien connu Christian Paboeuf et a enregistré des morceaux pour le nouvel album des Marquis de Sade (qui sortira en 2021). Il est également comédien.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)