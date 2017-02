Jazz Bonus : Daniel Herskedal - The Roc

Depuis ces deux dernières années, Daniel Herskedal, Helge Andreas Norbaken et Eyolf Dale se sont définis eux-mêmes comme l'un des plus unique et innovateur petit ensemble en Europe aujourd'hui, apportant un large mélange d'influences venant du folk, du jazz, du classique et de la musique arabe.

Une forte influence arabe traverse « The Roc », qui prend ses racines dans les voyages inspirés qu'Herskedal a fait en Syrie, au Lyban et en Palestine. Les thèmes des lieux et voyage sont toujours présents, comme dans l'album précédent "Slow Eastbound Train". Les titres de certaines des compositions proviennent des noms des harmonies (Kurd, Bayat, Nahawand To Kurd) et rythmes (Thuraaya) utilisés dedans ; d'autres de dictons arabes (There Are Three Things You Cannot Hide; Love, Smoke And A Man Riding On A Camel) et d'endroits qui ont inspirés les musiciens (Hijaz Train Station). Le titre de l'album lui-même fait référence au grand oiseau de la mythologie panasiatique.