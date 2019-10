Jazz Bonus : Dan McCarthy - City Abstract

Pour son premier album sur Origin, Dan McCarthy avait fait appel au violoniste Mark Feldman, au bassiste Steve Swallow et au guitariste Ben Monder pour élaborer un programme élégant d'originaux impressionnistes (l’album “Epoch”). Récemment de retour à Toronto après 15 ans passés à New York, Dan McCarthy a monté un groupe avec des improvisateurs torontois de renom, le guitariste Ted Quinlan, Pat Collins à la basse et le batteur Ted Warren. C’est avec eux qu’il a imaginé pour “City Abstract” un répertoire construit autour de l’univers de Gary Burton, avec des compositions originales et trois emprunts à des proches de Burton : Pat Metheny, Keith Jarrett et Carla Bley

à lire aussi article Jazz Trotter : Dan McCarthy - Epoch

McCarthy les a utilisés pour mettre en valeur la couleur et la texture uniques de l'instrumentation, ainsi que l'utilisation éloquente de l'humeur, de la subtilité, du timbre et de la patience de ces maîtres interprètes. Partageant le territoire sonore avec les albums classiques d'Eberhard Weber ou plusieurs enregistrements ECM de John Abercrombie, "Epoch" de McCarthy s'engage dans une beauté désarmante.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)