Jazz Bonus : Damon Locks, Black Monument Ensemble - Now

Damon Locks et le collectif du Black Monument Ensemble interrogent l'avenir en chœur dans leur nouvel album “Now”, un album enregistré durant l’été 2020 qui paraît le 9 avril chez International Anthem.

Conçu à l'origine comme un support pour le travail de collage sonore de Damon Locks, artiste/activiste multimédia basé à Chicago, le Black Monument Ensemble (BME) est passé d'une mission solo à un collectif dynamique d'artistes, de musiciens, de chanteurs et de danseurs travaillant avec des objectifs communs de joie, de compassion et d'intention. Le BME est un collectif véritablement multi-générationnel, dont les membres ont entre 9 et 52 ans. Parmi les membres figurent des instrumentistes tels que Angel Bat Dawid et Ben LaMar Gay.

Leur premier album “Where Future Unfolds” a été publié en 2019 par International Anthem et a reçu d’importants éloges, il a été classé troisième des "meilleurs albums de l'année" de Bandcamp, 25e des "meilleurs albums de 2019" par Wire en Grande Bretagne et a été qualifié "meilleur album de 2019" par Gilles Peterson, titan de la radio BBC/Worldwide.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

“Now”, le nouvel album de Damon Locks & BME a été créé dans les derniers instants de l'été 2020, après des mois de peur et d'isolement induits par la pandémie, l'explosion des troubles sociaux, la lutte et la violence dans les rues. Captée en toute sécurité dans le jardin derrière l'Experimental Sound Studio de Chicago, la musique a été enregistrée en quelques prises seulement, capturant les premiers jets où les membres du BME ont joué et chanté en conservant ainsi une spontanéité intacte.

Pour Damon Locks, il s'agissait plus de se réunir pour communier et se retrouver dans une démarche artistique que de produire un album. Selon ses propres termes : « Il s'agissait d'offrir une nouvelle pensée, de résister à l'obscurité, d'exprimer des possibilités. Et de poser la question suivante : "Puisque l'avenir a déjà eu lieu et a pris une forme nouvelle et dangereuse... que se passe-t-il NOW ? »

(extrait du communiqué de presse)

Instrumentistes :

Damon Locks (samples, électronique)

Ben LaMar Gay (cornet & melodica)

Angel Bat Dawid (clarinette)

Dana Hall (batterie)

Arif Smith (percussions)

Vocalistes :

Phillip Armstrong, Monique Golding, Tramaine Parker, Richie Parks, Erica Rene, Eric Tre’von