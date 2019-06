Jazz Bonus : Dalia - Dalia

“Le dahlia est une fleur qui exprime des valeurs positives, remarque la vocaliste Sara Battaglini : Un sentiment de gratitude sincère et spontanée envers quelqu'un qui nous a apporté son soutien dans un moment de précarité et de fragilité.Ce concept-album raconte un voyage: du rejet de la solitude et de la souffrance à une nouvelle envie de partir. Plus qu’un travail artistique, c’est pour moi un parcours personnel qui, à travers images et récits, parle de moi, de mes ombres et de mes forces.”

“Dalia”, à la fois titre d’album et nom que s’est donné le singulier trio voix-trombone-piano, est présenté par Auand Records comme un album de chansons aériennes et suspendues, avec des histoires fortes, mais où le trio place constamment la musique au centre, grâce à une profondeur d'écoute mutuelle et d’échange. Sur un répertoire entièrement original, ils ont la volonté claire de traiter la voix comme un instrument et de mettre tous les composants au même niveau.

Sara Battaglini (voix)

Federico Pierantoni (trombone)

Enrico Ronzani (piano)