Jazz Bonus : Cochemea - All My Relations

“All My Relations” de Cochemea Gastelum, saxophoniste des inimitables Sharon Jones & The Dap-Kings, paraît chez Daptone le 22 février.

Le talent de ce multi-instrumentiste pilier de la House of Soul s’étend aussi aux arrangements, à l’écriture et à l’improvisation avec des influences allant de la soul à l’avant-garde jazz, de l’afrobeat au latin funk, du punk rock au R&B. Après plus de 20 ans de carrière au service de prestigieux noms tels que Sharon Jones, Amy Winehouse, Quincy Jones, David Byrne & St. Vincent, Aaron Neville, Lady Gaga, Archie Shepp, Mark Ronson, The Roots ou encore ses amis du Menahan Street Band, Cochemea est heureux de sortir son nouveau projet en solitaire – le second, après l’auto-produit “The Electric Sound Of Johnny Arrowen” 2010 – chez la prestigieuse maison new-yorkaise, avec laquelle il vécut le succès planétaire de Sharon Jones & The Dap-Kings.

Dans ce voyage spirituel psychédélique, il prône l’unité et l’harmonie entre toutes les formes de vie : Hommes, animaux, insectes, plantes, arbres, roches, rivières, montagnes et vallées. Il célèbre la beauté de l’existence et ses origines. Certaines mélodies ont été construites à partir de souvenirs imaginaires ancestraux : Sonora (la maison de ses ancêtres Yaqui) et Mescalero (une tribu Apache de la région centre-sud du Mexique – ancêtres de son arrière-grand-mère). D’autres sont nées de l’influence des rituels, comme Mitote (une vieille danse profane pratiquée en cercle par les Aztèques et d’autres tribus de la Sierra Madre occidentale – qui, selon les cultures, peut être associée au rituel Peyote). Le morceau Asatoma est une ancienne prière d’Inde. En sanscrit, cette célébration de la vie appelle à la lumière pour fuir les ténèbres, à distinguer le réel de l’irréel, à atteindre l’immortalité de l’esprit. Les autres musiciens apportent également une part d’eux-mêmes et de leur patrimoine, créant une corne d’abondance culturelle qui permet à la vision et à la spiritualité de Cochemea de s’épanouir sur cette prière musicale que symbolise “All My Relations”.

D’origine mexicaine, né et élevé à San Diego en Californie, celui que l’on surnomme « Cheme » a débuté sa carrière en participant aux tournées du groupe jazz-funk Robert Walter’s 20th Congress. En 2002, il s’installe à New-York et s’impose sur la scène afrobeat et soul de Brooklyn, en intégrant Antibalas, Budos Band et les Dap-Kings. En 2008, il est l’un des musiciens clés de la comédie musicale à succès” Fela !” de Bill T. Jones, consacrée à l’icône nigériane Fela Kuti. En 2013, outre son rôle de saxophoniste baryton des Dap-Kings, il participe à l’écriture et aux arrangements de l’album “Give The People What They Want”, qui propulsera Sharon Jones au sommet de sa carrière en 2014.