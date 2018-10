Jazz Bonus : Christophe Imbs - For Your Own Good !

Ce nouveau trio est né de la rencontre entre le pianiste Christophe Imbs et la batteuse Anne Paceo. Leurs envies musicales communes ont pris forme avec le contrebassiste Matteo Bortone pour ce disque. Lors des concerts de présentation à La Gare, à Paris, les 14 et 15 décembre prochains, c’est Joan Eche-Puig qui tiendra la contrebasse.

Dans “For Your Own Good !”, le pianiste Christophe Imbs présente une musique très personnelle et créative, et pose sur le jazz un regard actuel et sans barrières. Ouvert à l’énergie du rock, au sens mélodique de la pop, et aux univers électriques, le trio développe une musique nouvelle, sensible et très percutante !