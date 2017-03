Jazz Bonus : China Moses - Nightintales

La chanteuse franco-américaine China Moses interprète pour la première fois ses propres compositions dans ce nouvel album « Nightintales » qui paraît le 31 mars chez MPS/Pias.

China Moses est joueuse. Elle n'aime rien tant que s'emparer de thèmes pour les explorer, les détourner, les exploser. Après avoir joué avec le Great American Songbook, elle construit son propre terrain de jeux. Douze chansons qui sonnent comme des standards. Ramasser les flèches lancées par les anciens, pour les lancer plus loin Elle est une des rares jeunes femmes de son temps à renouer avec le up tempo, avec le swing des anciennes. La grâce dans un tempo implacable - héritage du RnB - le sourire au détour d'un phrasé, l'émotion au bord des larmes, China Moses, entourée d'une équipe de musiciens transgenre et décomplexée, réécrit la mythologie d'une chanteuse de jazz du vingt et unième siècle, sortie d'un cabaret cosmique aux confins d'une lointaine galaxie. (André Manoukian)

Elle est en concert vendredi 28 avril à 21h au New Morning à Paris (75) pour présenter son album.

China Moses (voix)

Luigi Grasso (saxophone)

Joe Armon Jones (piano)

Marijus Aleksa (batterie)

Luke Wynter (basse)