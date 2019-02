Jazz Bonus : Chet Baker & Paul Bley - Diane

Le duo “Diane”, enregistré le 27 février 1985 en studio à Copenhague est devenu un classique, pas seulement à cause de la force de la musique créée par deux des talents les plus originaux de la musique moderne, mais aussi parce qu’il replonge le pianiste Paul Bley dans les standards.

“La conversation intime entre deux des personnages les plus énigmatiques du jazz est jouée principalement sur le territoire de Baker… Baker, paix à son âme, peut vous briser le coeur avec une seule note… Baker est vivant et va bien…. et toujours délicieusement bouleversant.” (Joe Vanderford - Spectator Magazine)

L’édition, en 180g vinyle est de qualité audiophile.

