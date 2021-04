Jazz Bonus : Chesnel, Chiffoleau, Loustalot, Pasqua - Sleeper Train

Après son premier disque “Old and New Songs” paru en 2018, le quartet réunissant Chesnel, Chiffoleau, Loustalot et Pasqua continue d’écrire son carnet de vie. “Sleeper Train” paraît chez Bruit Chic/Inouïe.

Fred Pasque, François Chesnel, Frédéric Chiffoleau, Yoann Loustalot, © Meyer