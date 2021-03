Jazz Bonus : Charlie Porter - Hindsight

Né pendant les bouleversements de 2020, "Hindsight" du trompettiste et compositeur Charlie Porter paraît chez OA2. Il reflète le tumulte, l'incertitude et les émotions de l'époque.

"L'un des compositeurs contemporains les plus brillants et imaginatifs dans le jazz mainstream ; une musique originale stimulante et émotive avec un rare mélange de sophistication et de spontanéité organique." - Chicago Jazz Magazine

Pas étranger à l'idée d'infuser son art avec la prise en compte des conditions sociétales, le trompettiste Charlie Porter, lauréat d'un Grammy, poursuit la voie manifestée par "Immigration Nation" en 2019 avec des réflexions sur la façon dont nous agissons avec le recul pour faire face aux dommages collatéraux du "progrès" et aux luttes séculaires contre le racisme, l'inégalité et la corruption.

Pour autant, avec la naissance récente de son fils et les réflexions sur la façon dont nous allons laisser la planète à la prochaine génération, son For Ellis clôt l'album avec une chorale gospel et un hymne d'espoir. Le saxophoniste Nick Biello, le pianiste Orrin Evans, le guitariste Mike Moreno, les bassistes David Wong et Damian Erskine, le vibraphoniste Behn Gillece, le batteur Kenneth Salters, ainsi que plusieurs artistes invités se joignent à Charlie Porter sur ce vaste ensemble d'originaux.

Le tableau figurant sur la couverture de l’album, intitulé "Hindsight", a été créé par un artiste de renommée internationale, Mark Kostabi. Ses personnages sans visage sont souvent des commentaires sur des questions politiques, sociales et psychologiques contemporaines.

Le trompettiste et compositeur Charlie Porter a fait ses premières armes sur la scène jazz new-yorkaise à la fin des années 90, tout en étudiant la trompette classique à la Juilliard School sous la direction de Wynton Marsalis. Bien qu'il ait un fort penchant pour la musique improvisée, Charlie s'est depuis plongé dans de nombreux projets allant du jazz et du classique à la musique arabe, indienne, africaine, aborigène australienne et coréenne, cherchant à trouver un terrain d'entente entre toutes les "bonnes musiques" et évitant les étiquettes de genre.

Bien qu'il ait enregistré de nombreux albums en tant que sideman, les albums personnels de Charlie Porter ont suscité de nombreux éloges. "Immigration Nation", enregistré à New York, sur OA2 Records en 2019, a été salué par Jazziz comme une "expression joyeuse mais tempérée d'optimisme... une voix poignante... une performance nuancée". Audiophile Audition l'a qualifié de "Sublime... Joyeux... Fascinant", et Midwest Record a déclaré que c'était "une fusion remarquable de la politique et de la musique".

