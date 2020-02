Jazz Bonus : Carmen Lundy - Modern Ancestors

“Modern Ancestors”, l’étonnante ode de Carmen Lundy aux piliers du jazz, est paru chez Muse Media.

"J'ai toujours eu le sentiment que le chanteur de jazz est par définition associé aux standards du siècle dernier, à nos ancêtres. L'idée de modernité consiste simplement à donner à la musique que j'écris et que je chante la chance d'être vue et entendue dans le présent, celui du jazz du XXIe siècle. Mes influences vocales s’appuient sur des prédécesseurs prestigieux : Aretha Franklin, Nina Simone, Shirley Horn, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Ray Charles, Miles Davis, John Coltrane… Ce projet rend hommage à ces artistes, et aux contributions culturelles et musicales de la diaspora, à la modernité de ces ancêtres qui ont laissé derrière eux un héritage et défini le son et l'esprit du jazz, la musique de notre temps et de tous les temps".

Carmen Lundy

Los Angeles, Californie. “Modern Ancestors”. Deux mots avec des différentes connotations qui se rejoignent et nous rappellent que non seulement que les contraires s'attirent, mais que nous sommes tous les produits de ceux qui nous ont précédés ; Nos ancêtres peuvent être honorés et réinterprétés, continuellement présents et une grande partie de ce que nous sommes et de ce qui nous influence aujourd'hui. Tel est le fil conducteur en parcourant le nouvel album de la chanteuse et compositrice de jazz Carmen Lundy, “Modern Ancestors”. Avec 10 pistes écrites et arrangées par l'auteur et un groupe composé de Julius Rodriguez au piano, de son frère Curtis Lundy à la contrebasse, Kenny Davis à la basse électrique et acoustique, Mayra Casales aux percussions, Terreon Gully et Kassa Overall à la batterie et Andrew Renfroe à la guitare.

Parallèlement à sa musique, Carmen est également une artiste visuelle accomplie et travaille actuellement à une exposition dans une galerie. Autodidacte et travaillant avec divers médiums allant de l'huile aux sculptures mixtes avec des objets trouvés, son œuvre est très imaginative, créative et visuellement frappante, et présente une variété de sujets allant des musiciens aux réflexions sur l'expérience afro-américaine en passant par les images abstraites. Plusieurs exemples de son art peuvent être vus ICI, et bien d'autres sont présentés sur son site web.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)