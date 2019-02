Jazz Bonus : Building Instrument - Mangelen Min

Il est rare que des musiciens à la pointe de la pratique expérimentale travaillant essentiellement avec l’improvisation soient également en phase avec le style et le goût contemporain. Surtout quand leur travail qui va bien au-delà de la démarche “populaire” ou “savante” pour résonner simultanément aux deux niveaux de cette opposition. C’est exactement le cas de Building Instrument, trio norvégien basé à Bergen et composé de Mari Kvien Brunvoll (voix, samples, percussions, kazoo...), Øyvind Hegg-Lunde (batterie, percussions) et Åsmund Weltzien (synthétiseur, électronique, mélodica).

Sur ce nouvel album “Mangelen Min” qui paraît chez Hubro (qui fait suite au premier opus éponyme de 2014 et à “Kem Son Kan å Leve” de 2016), ils mélangent des échos électroniques du baroque classique, des parties de batterie quasi mélodieuses, des chants fragiles mais puissants, des références à la musique balkanique et des sons de synthé graves et planants qu’on pourrait trouver sur la bande originale d’un film du réalisateur danois Nicolas Winding Refn. Le résultat est une série continuellement déroutante d’arrangements subtils et finement nuancés aux variations incessantes. Également habitée par un énorme sens du groove “Mangelen Min” est une oeuvre également dansante.

Mari Kvien Brunvoll (voix, électronique, cithare & omnichord)

Øyvind Hegg-Lunde (batterie & percussions)

Åsmund Weltzien (synthés & électronique)

