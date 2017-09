Jazz Bonus : Buddy Terry - Awareness

“Bob Shad's Master Sound" Okayplayer

À la suite de la récente publication des compilations “Feeling Good” et “Inner Peace”, le label Wewantsounds est ravi d'annoncer le lancement du programme de rééditions de Mainstream Records Original Classics consacré aux productions de Bob Shad. Deux premiers albums sortent simultanément, sur CD et vinyle et délivrent quelques bonus au passage : “A New Shade of Blue” de Harold Land et “Awareness” de Buddy Terry. Wewantsounds restitue les pochettes originales et ajoutera des photos inédites sur les CD.

L'album “Awareness” du saxophoniste Buddy Terry de 1971 est le premier des trois albums qu’il a enregistré pour Mainstream Records, le label de Bob Shad. C'est un jazz empreint de spiritualité, à la fois profond et funky. Buddy Terry avait précédemment enregistré quelques albums jazz pour Prestige, “Electric Soul” en 1967 et "Natural Soul" en 1968. Mais c’est l'enregistrement de cet album sublime qui l’a sorti de l’oubli, un trésor incontesté avec Cecil Bridgewater (trompette), Stanley Cowell (piano), Roland Prince (guitare), Buster Williams et Victor Gaskin (basse), Mickey Roker (batterie) et Mtume (percussions).

