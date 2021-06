Jazz Bonus : Bruno Schorp single "The Depths" avec Ben Wendel

Bruno Schorp dévoile pour cet été 2021 un single intitulé « The Depths » avec en invité Ben Wendel, le saxophoniste américain très en vue sur la scène jazz internationale.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Accepter Paramétrer les cookies

À l’image de The Owls, single sorti en février dernier avec Christophe Panzani et Anne Sila, cette nouvelle collaboration réussit à s’affranchir des contraintes de confinement. Le contrebassiste et compositeur Bruno Schorp tisse ainsi une relation humaine et musicale avec l’artiste américain Ben Wendel de passage à Paris et lui propose un écrin musical sur mesure. Il explore en quartet acoustique un jeu rythmique inscrit dans la fièvre de la scène new-yorkaise, qu’il colore par un quatuor à cordes arrangé par le musicien et compositeur Olivier Calmel (Grand Prix de la musique classique contemporaine Sacem 2020).

Un court vidéo-clip, réalisé par l’artiste ukrainien Igor Gavva artiste ukrainien met aussi en images la poésie et la force introspective de The Depths.

à réécouter AUDIO 58 min émission Open jazz L'actualité du jazz : Bruno Schorp, journal intime

En tant que compositeur reconnu avec un premier album « Eveil », puis « Into The World », le contrebassiste continue un travail de collaborations à distance qui composeront son prochain E.P en 2022. Sa prochaine collaboration est prévue avec Anne Paceo pour l’automne 2021.

(extrait du communiqué de presse)