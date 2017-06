Jazz Bonus : Brian Marsella - Buer, Book of Angels Vol. 31

Le pianiste Brian Marsella, inspiré de "Banquet Of The Spirits", "Zion" et "The Fail", s’acoquine à l’une des plus nerveuses sections rythmiques de la Downtown pour seize reprises du "Book of Angels" de Zorn « Buer, Book of Angels Vol. 31 » qui paraît chez Tzadik . Chaque composition nous ouvre à un monde distinct bien qu’également fascinant, évoquant les univers harmoniques de McCoy Tyner, Con Pullen, Erik Satie, Conlon Nancarrow, Horace Silver, Lennie Tristano, Bill Evans, Jean-Sébastian Bach, Bud Powell, RIchard Twardzik ou Claude Debussy.