Jazz Bonus : Bon anniversaire Cécile McLorin Salvant !

France Musique lui avait consacré une journée entière le 23 mai dernier et diffusé en direct son concert à Jazz In Marciac le 10 août.

La chanteuse a notamment remporté le premier prix de la prestigieuse Thelonious Monk Jazz Competition à 20 ans, en 2010 - un jury composé de Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Kurt Elling, Patti Austin et Al Jarreau. La chanteuse a par ailleurs été distinguée par toutes les récompenses de la presse jazz à travers le monde. Ce mois-ci, le magazine américain DownBeat la saluait comme Artiste de l’année, tous instruments confondus, dans le cadre de son célèbre référendum annuel des critiques.

Chacun de ses trois derniers albums lui a valu un Grammy Award (« For One to Love » en 2016, « Dreams and Daggers » en 2018 et « The Window » en 2019).

