Jazz Bonus : Bobby Enriquez dans Piano Jazz

Bobby Enriquez était surnommé "The Wild Man of Jazz" à cause de son jeu flamboyant, son attaque "karaté" du clavier du piano, comme avec les poings, les coudes, en appuyant sur les touches avec les paumes.... Bien qu'il n'ait jamais eu de leçons formelles, il était un poids lourd du jazz.

Dans cet enregistrement de 1990 de l'émission Piano Jazz, Enriquez joue Just One Of Those Things puis fait équipe avec Marian McPartland pour son propre Bumble Rumble Blues.

Bobby Enriquez On Piano Jazz.