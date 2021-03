Jazz Bonus : Bob Revel, Pierre Drevet - Espaces partagés

25 ans après “Insieme”, le pianiste Bob Revel et le trompettiste Pierre Drevet se retrouvent en tête-à-tête pour dix “Espaces partagés”. Titre parfait.

Malgré le nombre de disques que nous avons écouté, aimé, malgré le nombre de concerts auxquels nous avons assisté, participé, il serait vain de penser avoir fait le tour de la musique, de n’importe laquelle des musiques. La musique n’a jamais fini de nous étonner, elle arrive encore et toujours à nous surprendre, à nous donner du plaisir. Je mets « Espaces Partagés » au nombre de celles-là.

Le nom donné à l’album est tout à fait pertinent. Chacun de nos deux « duettistes » sait partager son espace personnel, son univers musical avec ceux de l’autre, installant ainsi une complicité de tous les instants. Au fil des plages se succèdent des compositions méritant le terme d’originales, proposant un déroulement particulier, une forme propre, allant du duo à l’évocation d’un big band.

Bob Revel invente un mélange de sonorités de pianos et de claviers tout à fait étonnant, plein de finesses et d’imprévisibilités. A la trompette ou au bugle, Pierre Drevet, avec la belle sonorité qu’on lui connaît, s’installe dans cet univers avec maîtrise, élégance et inventivité.

Voilà un disque qui a du son, un beau son, de la créativité, une belle originalité. Il m’a surpris, intéressé. En un mot, je l’ai adopté, je l’aime.

François Jeanneau

(extrait du communiqué de presse)