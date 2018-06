Jazz Bonus : Binker & Moses - Alive In The East ?

Le nouvel album de Binker And Moses, “Alive In The East ?”, est une suite spirituelle enregistrée en live par un groupe élargi.

Enregistré au Total Refreshment Centre, un lieu essentiel de développement et de promotion des nouveaux talents de l’underground britannique, “Alive In The East ?” est le second album du duo Binker & Moses, porteur d’une énergie différente. Celui-ci met en lumière quelques uns des musiciens essentiels de cette nouvelle scène, anciens et nouveaux-venus, incluant la participation de la légende britannique Evan Parker (saxophone), mais aussi celle de Byron Wallen (trompette), Tori Handsley (harpe) et Yussef Days (batterie).

Au sujet de “Alive In The East ?”, Moses Boyd précise : “Parvenir à rassembler tous ces musiciens dans une pièce au même moment, c’est quasi impossible. “Alive In The East ?” est un de ces moments rares qui illustre à quel point ce rassemblement unique a été une source de joie et vraiment quelque chose de spécial pour nous, où l’on a pu s’éclater sur ce terrain musical que l’on connaît par coeur, en allant plus loin.”

“Alive In The East ?” est un témoignage de plus de cette énergie nouvelle et du magnétisme de la nouvelle scène jazz londonienne, résolument tournée vers l’avenir. Rempli d’improvisations folles, d’instants de trances free jazz chamaniques et spirituelles, d’une puissance brute pure, la combinaison de deux batteurs, deux saxophones, une trompette et une harpe est tout à la fois hypnotique et fulgurant. Au-delà du casting et des capacités techniques de chacun des musiciens présents, la vraie attraction de ce nouvel album est l’inimitable soif d’exploration du groupe, une véritable envie de repousser les frontières du jazz, musicalement et conceptuellement.

Nés chacun d’un côté de la Tamise - Binker au Nord à Edmonton, Moses au Sud à Catford - le duo s’est formé il y a 8 ans et a tourné de manière continue en tant que membres du groupe de Zara McFarlane, enregistrant trois albums pour le compte de Brownswood Records. C’est durant les balances des concerts de Zara McFarlane que Binker & Moses ont créé leur duo de manière informelle, à partir d’improvisations, évoquant l’intention de les enregistrer un jour. Une idée qui parvint à attirer l’attention de Gearbox Records, label et studio de mastering vinyle anglais.

A 31 ans, Binker Golding pratique le saxophone depuis 23 ans désormais. Après avoir étudié le jazz à la Middlesex University et à la Guildhall School of Music and Drama, Binker développe son jeu aux côtés de nombreux grands saxophonistes, parmi lesquels Steve Williamson, Jason Yarde, Denis Baptiste et Gilad Atzmon. Binker Moses est le directeur musical du TW Youth Orchestra et le compositeur et chef d’orchestre du Nu Civilisation Orchestra. Binker joue aussi dans le groupe Exodus de Moses Boyd et a joué l’année dernière avec Kano au Mercury Prize.

A 26 ans, Moses Boyd a simplement commencé à pratiquer la batterie adolescent mais, en quelques années, il s’est retrouvé à jouer avec le quartet de Denys Baptiste au Royal Festival Hall. Moses Boyd a remporté le Worshipful Company Of Music’s Young Jazz Musician of The Year en 2014. Il a collaboré avec des artistes incluant Lonnie Liston Smith, Ed Motta, Little Simz, Four Tet, Floating Points, Sampha, Gilles Peterson… Par ailleurs, Moses dirige son propre groupe The Exodus et Solo Exodus, des projets infusés de jazz et d’influences électroniques. Moses a aussi produit des projets sur son propre label Exodus Records.