Jazz Bonus : Bill Frisell - Harmony

Fruit d'une commande du FreshGrass Music Festival, organisation dédiée à la vitalité de la musique traditionnelle américaine, “Harmony” propose de nouvelles compositions, des musiques du catalogue de Bill Frisell retravaillées et une sélection pointue de classiques. Le chant onirique et souvent sans paroles de Petra Haden apporte à Bill Frisell une couleur nouvelle.

Le célèbre guitariste Bill Frisell sort “Harmony”, son premier album chez Blue Note, le 4 octobre. Les fans reconnaîtront l’envie de Bill Frisell d’honorer la fameuse americana tout en proposant une approche personnelle avec intégrité.

"Si je repense à toute ma vie, à toute les musiques que j'ai aimé, pourquoi tout cela ne pourrait-il pas être là en même temps ? Vous pouvez jouer une chanson de Bob Dylan, un standard ou une chanson de Charlie Parker et chercher à les adapter ensemble. Pourquoi pas ? Il n'y a aucune raison de ne pas avoir Lush Life et Red River Valley sur le même album. Ce sont deux très belles chansons."

Bill Frisell souhaitait depuis longtemps s'associer à ces artistes particuliers et tester l'alchimie de cette configuration unique, sans percussion. Entre un ensemble de musique chambre, une petite formation de jazz et un groupe d'harmonie classique américain, la dynamique et le sens de l'interaction peuvent être organiques. C’est aussi le cas dans le rapport entre Bill Frisell et Petra Haden, qui se connaissent depuis toujours. Le père de Petra, le bassiste Charlie Haden, était en quelque sorte le mentor de Frisell, qui jouait avec lui dans les groupes des batteurs Paul Motian et Ginger Baker. Frisell et Petra ont développé leur propre harmonie, qu'ils ont présenté sur des projets précédents comme l'album “When You Wish Upon a Star” de Frisell, en 2016. (extrait du communiqué de presse)