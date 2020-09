Jazz Bonus : Bettye LaVette - Blackbirds

Saluée par le New York Times comme "l'une des grandes interprètes soul de sa génération", Bettye LaVette, cinq fois nominée aux Grammy, est à nouveau accueillie par Verve/Universal pour son nouveau “Blackbirds”.

L'engagement artistique de Bettye LaVette lui a valu l'admiration de ses pairs musiciens tels que Jon Bon Jovi ("elle ne se contente pas de chanter la chanson, elle vit en chacune d'elles") et Bonnie Raitt, qui l'a saluée comme "l'une des plus incroyables chanteuses R&B d'aujourd'hui... une force de la nature". Au cours de sa remarquable carrière, Bettye LaVette a chanté pour le président Obama, publié une autobiographie, placé six albums dans les charts de rhythm & blues et joué dans une comédie musicale à succès. Et, comme le prouve “Blackbirds”, son deuxième enregistrement pour le légendaire label Verve, elle continue à atteindre de nouveaux sommets.

Née Betty Jo Haskins à Muskegon, Michigan, LaVette s'installe très jeune dans le North End de Detroit, où ses voisins comptent des stars de la musique des années 1950 comme Jackie Wilson. En 1962, à l'âge de 16 ans, elle entre dans un studio d'enregistrement pour la première fois et le résultat est un hit du top 10 du rhythm & blues, My Man - He's a Lovin' Man. Sortie chez Atlantic, la chanson a fait de Bettye LaVette une star du jour au lendemain. Bettye LaVette revient au hit-parade en 1965, avec Let Me Down Easy, une ballade obsédante qui devient pendant des années sa chanson phare. 1969 apporte un autre succès, He Made a Woman out of Me, un classique de la soul de Memphis qui met en valeur le timbre vocal de Bettye LaVette et son sens magistral du tempo.

Après que son premier album, "Child of the Seventies", ait été inexplicablement oublié sur les étagères d'Atlantic en 1972 (il sortira finalement en 2000), Bettye LaVette se tourne vers la scène théâtrale, participant à une tournée nationale de Bubbling Brown Sugar à Broadway. En 1982, elle signe avec le label de sa ville natale, Motown, pour la sortie de “Tell Me a Lie”. Le succès du single de l'album, Right in the Middle (of Falling in Love), a apporté à Bettye une nouvelle série d'éloges de la critique et du public. Au début des années 1990, les mélomanes britanniques ont fait de ses singles des années 1960 des objets de collection. Pendant ce temps, elle s'affirmait comme une artiste contemporaine : “A Woman Like Me” en 2003 a remporté le W.C. Handy Award pour le meilleur album de blues de l'année.

Le succès de “A Woman Like Me” a marqué le début de la renaissance de la carrière de Bettye LaVette. En 2005, elle a signé avec Anti- Records pour “I've Got My Own Hell to Raise”, une collection de chansons d'auteures féminines. Trois sorties AntiI- ont suivi. En 2006, elle a reçu le prix Pioneer de la Rhythm & Blues Foundation. Puis, en décembre 2008, Bettye LaVette a présenté son interprétation du Who's Love Reign O'er Me au Kennedy Center Honors, sous les yeux étonnés du public. En janvier suivant, elle a interprété A Change Is Gonna Come avec Jon Bon Jovi dans le cadre des célébrations d'inauguration de Barack Obama. Et en 2018, “Things Have Changed”, un album de chansons de Bob Dylan produit par Steve Jordan, a marqué les débuts de Bettye LaVette sur Verve. Il a reçu deux nominations aux Grammy Awards.

“Blackbirds”, dont la sortie coïncide avec l'entrée de Bettye LaVette au Blues Music Hall of Fame, représente une nouvelle étape dans son évolution artistique. Travaillant à nouveau avec le producteur Steve Jordan, qui joue également de la batterie, et un groupe de musiciens célèbres (Smokey Hormel à la guitare, Monty Croft aux vibraphone, le bassiste Tom Barney et le claviériste chevronné Leon Pendarvis), Bettye LaVette livre des lectures passionnées de chansons associées à des chanteuses afro-américaines des années 1950. I Hold No Grudge de Nina Simone, qui a été suggéré pour Bettye par l'auteur original, Angelo Badalamenti, capture le défi associé à Nina Simone tout en ajoutant de la chaleur et de l'espoir. Save Your Love for Me, popularisé par Nancy Wilson, reflète l'évolution de Bettye LaVette en tant que styliste qui, par la chaleur et la précision avec lesquelles elle caresse chaque texte, crée le genre d'ambiance intime autrefois associée aux boîtes de nuit enfumées et aux after-hours.

Parallèlement, Strange Fruit, immortalisé par Billie Holiday, est une critique poignante du racisme américain qui en dit encore beaucoup sur le pays aujourd'hui. "Je ne voulais pas le faire d'une manière qui avait été faite auparavant", dit Bettye LaVette à propos de Strange Fruit - une explication valable pour l'ensemble de l'album - "mais je voulais que ce soit dramatique. L'idéal, ajoute-t-elle, est que "votre interprétation soit aussi intéressante que celle de l'original". À cette fin, Bettye LaVette a choisi des chansons qu'elle pouvait personnaliser en reflétant sa propre expérience. Le Blackbird de Paul McCartney, s'il est atypique en ce sens qu'il n'est pas lié à une chanteuse en particulier, s'inscrit néanmoins dans le cadre du projet car il parle des difficultés rencontrées par ces femmes - les ancêtres de Bettye LaVette dans le domaine musical - qui s'efforçaient de construire et de maintenir leur carrière.

