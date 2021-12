Jazz Bonus : Benny Benack III, Steven Feifke Big Band "Season's Swingin' Greetings"

Le trompettiste et chanteur Benny Benack III s'associe au pianiste et leader de big-band Steven Feifke pour “Season's Swingin' Greetings”, un album qui fleure bon les derniers préparatifs de Noël ! Sortie chez Cellar 20.

“Season's Swingin' Greetings” est l'aboutissement d'un processus de 3 ans, construit sur l’envie de composer, enregistrer et redéfinir un répertoire de jazz pour la période des fêtes de fin d’année. Avec quelques pistes initialement publiées comme un EP pour le label La Reserve en 2019, Steven Feifke et Benny Benack ont utilisé le temps du confinement pour continuer à enregistrer des pistes supplémentaires pour l'album, ajoutant des arrangements de cordes luxuriants et des plages de performance instrumentale. Steven Feifke se souvient de la semaine exaltante qui a précédé la session d'enregistrement de 2019, alors qu’il partageait un appartement à Manhattan à Benny Benack.

"Benny courait dans le couloir, frappait à ma porte et me disait qu'il avait terminé la partition de lead pour la piste suivante juste au moment où je finissais d'arranger et d'orchestrer la précédente - c'était une véritable atmosphère aux airs de ‘Tin Pan Alley’ “, se souvient Steven Feifke. "Benny est un brillant parolier. Les textes qu'il écrit sont tout simplement virtuoses, et c'est fantastique pour moi de pouvoir intervenir et d'apporter ma contribution en matière de composition et d'orchestration. Il s'agit d'une excellente association, car nous nous complétons mutuellement sur le plan artistique", déclare Steven Feifke.

Si “Season's Swingin' Greetings” est le premier album de Steven Feifke et Benny Benack en tant que co-leaders, les deux hommes ont une longue et fructueuse collaboration, notamment sur le dernier album de Steven Feifke, “Kinetic”, dans lequel Benny Benack figurait en bonne place aux côtés du big-band de Steven Feifke. À propos de cette sortie, Jack Bowers d'All About Jazz notait : "pour ceux qui apprécient les big bands contemporains dont l'objectif principal est le swing, “Kinetic” devrait procurer beaucoup d'excitation et de plaisir. Si Herman, Basie et Buddy Rich étaient encore là, il est raisonnable de supposer que c'est la voie qu'ils auraient suivie."

“Season's Swingin' Greetings” capture la synergie et l'interaction entre deux amis proches qui se consacrent à la création d'une atmosphère parfaite dans laquelle ils se complètent. Benny Benack note : "Je considère que le lien entre un crooner et son arrangeur est aussi sacré que possible dans les annales de la musique de jazz... Sinatra avait Nelson Riddle, Mel Tormé avait Marty Paich, et je suis reconnaissant d'avoir la plume de Steven Feifke qui fournit le vent musical dans mes voiles. Je ne confierais pas ma musique et mes arrangements à n'importe qui, mais avec Steven, nous avons une confiance totale l'un dans l'autre, et nous partageons vraiment la même vision de la façon dont nous voulons présenter ce format familier d'une manière fraîche et passionnante."

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction H.le Blouc'h / A. Dutilh)