Jazz Bonus : Benjamin Faugloire - L

Plus de 10 ans après la formation du Benjamin Faugloire Project, trois albums enregistrés et quelques tournées à travers le monde, le trio revient pour nous présenter son 4ème album “L” qui sort le 16 octobre chez Jazz Family.

"L" marque une évolution franche dans l'écriture du pianiste Benjamin Faugloire qui, si elle confirme sa personnalité et sa sensibilité, s'affine ici plus encore et se concentre sur l'essentiel. Il se départit des conventions, se moque de la forme ou du style. Seule la narration compte.

Le trio atteint un niveau supérieur de cohésion et de musicalité. De la spontanéité dans le jeu et l'improvisation, des silences imprévus, des prises de risque que seul un trio soudé peut accomplir avec maîtrise et souplesse. Le tout à travers l'écriture toujours aussi imagée du pianiste.

"L" est de ces albums qui vous donne des frissons, vous fait pleurer comme rire, vous ramènent dans vos souvenirs d'enfance, vos histoires d'amour… Il est également de ces albums où la technique des musiciens a beau être étincelante, elle reste constamment au service du discours.

(extrait du communiqué de presse)

Benjamin Faugloire (piano)

Denis Frangulian (contrebasse)

Jérôme Mouriez (batterie)