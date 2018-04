Jazz Bonus : Back to the Roots - Joe Haider

Joe Haider, pianiste suisse de 82 ans, happé tout jeune par le chocolat, la musique et l'American way of life au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, s'est laissé influencer par le modern jazz, le hard bop, le blues et la soul pendant des décennies. Il est maintenant prêt à revenir, avec sa décontraction légendaire, vers un jazz plus tonal, entouré d'un nonet aux allures de big band.

Dabuek Blanc, Thomi Geiger et Domenic Landolf (saxophones, flûtes et clarinettes)

Dave Blaser (trompette)

Rene Mosele (trombone)

Lucas Wirz (trombone basse)

Joe Haider (piano)

Raffaele Bossard (contrebasse)

Dominic Egli (batterie)

Doris McVeigh, Isabelle Ritter, Nina Gutknecht et Xenia Zampieri (voix)

Disque paru sur Challenge Records