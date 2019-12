Jazz Bonus : Babx, Minvielle, De Pourquery - Nougaro

De la même manière que ces artistes ne le jouent pas plus de huit fois par an, une pudeur est en effet nécessaire autour de ce projet, envisagé par le trio comme un geste d’amour et de reconnaissance envers l’auteur Claude Nougaro. L’humilité est l’esprit de ce projet et sa vérité.

Si les artistes pensaient au départ enregistrer un disque pour le vendre simplement à la sortie des concerts, ils ont finalement aimé ce “Nougaro” au point d’en permettre l’accès à tout le monde : l’album sort chez La Familia / L’Autre Distribution.

(extrait du communiqué de presse)