Jazz Bonus : Art Ensemble of Chicago, "We Are on the Edge : A 50th Anniversary Celebration"

Depuis 1969, l ’Art Ensemble of Chicago est l’un des porte-drapeau de l’AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians), une association basée à Chicago qui a lancé la carrière de plusieurs autres de ses membres tels que Muhal Richard Abrams, Anthony Braxton, Henry Threadgill ou Wadada Leo Smith, parmi tant d’autres. Le mot d’ordre de l’Art Ensemble, fervents apôtres de la Great Black Music, c’est “Ancient to the Future”. De ses membres originaux, Roscoe Mitchell, Lester Bowie, Joseph Jarman, Malachi Favors et Famoudou Don Moye, le premier et le dernier sont les seuls survivants. Ils ont réuni leurs forces pour imaginer aujourd’hui cette célébration de cinq décennies sans le moindre compromis artistique.

L’Art Ensemble s’est qui plus est enrichi de pratiques artistiques et musicales très variées allant du jazz à des compositions complexes en passant par les performances théâtrales, la poésie et les percussions pan-africaines auxquelles s’ajoutent l’envie d’improviser et de privilégier la pureté du son.

Présenté en double album, chez Pi Recordings (distribué par Orkhêstra), “We Are On The Edge” est un hommage à un demi-siècle de musique, constitué d’une intense session d’enregistrement et de la captation d’un concert au Edgefest à Ann Arbor, près de Chicago. Soucieux de ne pas se reposer sur leurs lauriers, les membres encore en vie de l’ensemble Roscoe Mitchell et Don Moye ont rassemblé un groupe de 15 musiciens qui viennent élargir encore la palette esthétique de l’Art Ensemble, notamment du côté contemporain cher à Roscoe Mitchell. On retrouve ici des musiciennes comme Nicole Mitchell, Tomeka Reid, Moor Mother (Camae Ayewa), Christina Wheeler, Silvia Bolognesi ou Jean Cook, pour donner une nouvelle perspective à la musique de l’AEC. Comme Moor Mother l’a clairement exprimé : “We are on the edge.” Sur le fil et toujours à la pointe…