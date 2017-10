Jazz Bonus : Arnaud Dolmen - Tonbé Lévé

“Tonbé Lévé” qui paraît chez Unisson (dist. Socadisc), premier album du batteur Arnaud Dolmen, est mélangé aux rythmiques caribéennes et plus précisément celles du gwoka de la Guadeloupe dont Arnaud est originaire. Sur les treize pistes entièrement composées par le leader, cinq invités agrémentent sa musique : Mario Canonge, Lionel Loueké, Fanm Ki Ka, Erik Pédurand et Cynthia Abraham.

Dans la lignée d’Antonio Sanchez ou encore de Danilo Pérez, Arnaud Dolmen délivre des mélodies simples et élaborées aux arrangements précis : à la batterie, il affirme son jeu aérien et imprévisible avec des rythmiques incisives et revisitées du jazz, ainsi que du gwoka.

La Caraïbe, la famille et l’espoir pour réussir à s’accomplir sont les trois thèmes majeurs de cet album : un appel à la persévérance et à un optimisme quasi insolent ! La musique d’Arnaud Dolmen ne défend pas une identité mais plusieurs. Elle représente le brassage multiculturel, illimité, avec un solide ancrage caribéen dont est fier son leader.