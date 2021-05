Jazz Bonus : Ark - Travelling Minds

Joseph Bijon, Clément Drigon et Benoît Keller, venus d’horizons différents se retrouvent dans le trio Ark pour concrétiser leur envie de travailler ensemble. Ils viennent de publier “Travelling Minds”.

Avant de s’exprimer avec la parole, le guitariste Joseph Bijon et le batteur Clément Drigon s’entendaient déjà à travers la musique. En effet les deux cousins grandissent musicalement ensemble et c’est au sein de leur famille qu’ils jouent côte à côte leurs premières notes de musique.

Dès lors, ils suivent chacun un parcours musical différent au conservatoire de Chalon sur Saône. L’un dans la musique classique, l’autre dans le jazz. Bercés par de nombreuses influences autant jazz que rock, leurs esprits se rencontrent et s’unissent autour du label ECM. Récemment fascinés par les musiciens du label, ils cultivent peu à peu un grand intérêt pour cette branche de jazz.

Le point d’ancrage du trio va être la rencontre avec le contrebassiste Benoît Keller, musicien de renom en Bourgogne-Franche-Comté. Joseph et Clément ressentent tout de suite le désir de partager une aventure musicale avec lui. C’est à ce moment-là que l’idée de créer leur univers naît. Ils décident de composer ensemble pour “Travelling Minds” et, forts de leurs influences, c’est dans l’écoute, l’interplay, la simplicité et l’espace que leur musique se dirige.

Né en 1997, Joseph Bijon obtient son Diplôme d’Etudes Musicales au Conservatoire de Chalon en guitare classique en 2016 et en guitare jazz en 2019. Il poursuit actuellement ses études au Jazzcampus de Bâle avec Wolfgang Muthspiel et Lionel Loueke, Larry Grenadier ou encore Jorge Rossy. En parallèle à son apprentissage et à 23 ans, Joseph a déjà une belle expérience scénique avec Swing Folie (Jazz manouche), Gabriiel (Folk Rock) et Driph (Jazz/Rock). Il intègre l’ONJ des jeunes sous la direction de Denis Badault en 2020. Joseph est inspiré par le jeu et l’esthétique de musiciens du label ECM : Jakob Bro, Wolfgang Muthspiel, Bill Frisell. Mais aussi la musique de Radiohead ou Jeff Buckley.

Clément Drigon a étudié au CRR de Chalon avec Stéphane Ranaldi puis auprès de Jochen Rueckert et Ferenc Nemeth. Il a collaboré avec de nombreux musiciens établis en Saône et Loire dans l’univers du jazz, dans des projets comme le Horla Trio avec Clément Juvigny & Baptiste Bailly, le Monde Merveilleux de Pépito puis Cry of People sous la direction du trompettiste Pierre-Antoine Savoyat, dans Lonys aux cotés de Pierre Inza et Olivier Py ou encore avec My Sweet Afterlife, teinté de Folk Music, où il a eu la chance d’accompagner la chanteuse et guitariste parisienne Roxane Arnal entouré de Baptiste Bailly et Etienne Renard et avec qui il a enregistré l’EP « Introducing ». Peu de temps après, Clément participe à l’enregistrement de « Light in The Dark » de Gabriiel, avec Maxime Gabriel, Joseph Bijon et Jonathan Chamand dans un univers empli de Pop Music avec une légère touche évoquant parfois la musique Americana.

Suite à trois années d’études à l’IMFP (à Salon-de-Provence) où Benoît Keller travaille la basse électrique et l’improvisation avec Michel Zenino, André Franco, Gildas Boclé, il accède en 1996 au département jazz du Conservatoire National de Chalon. Il étudie alors la contrebasse aux côtés de Michel Martin, Pierre Sylvan, Yves Rousseau, Yves Torchinsky, Christophe Wallemme, Jean- Jacques Avenel et obtient une médaille d’or dans la discipline en juin 1998. Il participe de 2004 à 2016 à de nombreuses créations dans le domaine des Arts du Cirque Nouveau avec la Compagnie Rasposo dont il devient le directeur musical en 2015. Il accompagne régulièrement de nombreux artistes en tant que sideman et participe à de nombreuses créations. Désormais contrebassiste, improvisateur et compositeur affirmé, il se produit sur de nombreuses scènes européennes et festivals internationaux.

(extrait du communiqué de presse)