Jazz Bonus : Anat Cohen & Marcello Gonçalves, "Reconvexo"

Avec “Reconvexo”, leur second album, le guitariste brésilien Marcello Gonçalves et la clarinettiste new-yorkaise Anat Cohen se penchent sur le grand répertoire de la Música Popular Brasileira. Sortie chez Anzic Records.

Les artistes du monde entier ont réagi de diverses manières à l'isolement forcé provoqué par la pandémie de 2020. Au Brésil, des superstars comme Caetano Veloso, Milton Nascimento et Gilberto Gil (qui, étonnamment, fêteront tous leur 80e anniversaire en 2022) ont donné des représentations depuis leur domicile, interprétant leurs chansons à succès pour leurs fans. Le fait de se produire dans ce nouveau format, pour des personnes ayant besoin de la guérison et du réconfort que peut apporter la musique, a renforcé l'impact déjà profond de ces mélodies et de ces paroles sur la culture brésilienne.

Parmi ces fans se trouvent Anat Cohen et le guitariste Marcello Gonçalves, qui s’est retrouvé en quarantaine à Rio. Comme le dit Marcello : "J'ai rêvé d'Anat chantant ces mots à travers sa clarinette, imaginant comment sa façon unique d'interpréter les mélodies transmettrait puissamment le message des paroles à quiconque les connaît, même lorsqu'elles sont jouées de manière instrumentale. Chacun de ces concerts de l’époque de la quarantaine m'a rappelé des chansons que je pourrais jouer avec Anat, si bien que ce projet avait encore plus de sens d'être réalisé à ce moment-là."

Dans le contexte d'un pays et d'un monde qui se replient sur eux-mêmes, distillant l'importance de la musique dans la vie de tant de gens, le duo a entrepris d'enregistrer un album inspiré par la beauté du Brésil et l'esprit de son peuple. Le résultat est à la fois intime et virtuose, endeuillé et plein d'espoir, imprégné du sentiment exprimé de manière unique dans la langue portugaise sous le nom de saudade - doux-amer, à la fois profondément heureux et triste, et plein d'émotions.

Les chansons choisies pour “Reconvexo” proviennent des plus grands compositeurs et auteurs brésiliens, dont les Veloso, Nascimento et Gil déjà mentionnés, mais aussi Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim, Luiz Bonfá, ainsi que le Vénézuélien Heraclio Hernandez, et pour clore l'album, Never Dreamed You'd Leave In Summer de Stevie Wonder.