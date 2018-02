Jazz Bonus : Alfredo Rodriguez - The Little Dream

"The Little Dream", le titre du quatrième album studio du pianiste et compositeur cubain Alfredo Rodríguez chez Mack Avenue, se transforme doucement en une déclaration inspirante qui reflète l'espoir des enfants dans la construction d'un avenir meilleur, où de petits rêves se manifestent et deviennent réalités.

“The Little Dream” a été enregistré en seulement deux jours, avec une majorité de titres réalisés de manière impressionnante en une seule prise. Rodríguez explique: «Je n'aime pas la perfection au sens propre du mot. La plus belle chose pour moi est quand je joue et que le contraire de ce que j'avais prévu se produit, alors je dois trouver une solution pendant que je joue ! La musique est comme la vie, c'est l'adaptation et la transformation dans l'instant. "

Michael Olivera (batterie) et Munir Hossn (basse) sont les deux musiciens qui ont rejoint Alfredo Rodriguez pour façonner “The Little Dream” "J'ai joué avec Michael et Munir ces dernières années, “The Little Dream” est un témoignage du son que nous avons développé ensemble."

Au moment où le jazz connaît une regain d’intérêt chez les jeunes, Alfredo Rodríguez ouvre la voie à la nouvelle vague de musiciens cubains, notamment Ibeyi et Pedrito Martinez avec lesquels il a déjà travaillé. La riche histoire musicale de Cuba est ainsi exposée pour un public élargi et renouvelé, ce qui a toujours été un espoir pour de nombreux artistes.

