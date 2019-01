Jazz Bonus : Alfredo Rodriguez et Pedrito Martinez - Duologue

On connaît l’histoire étonnante d’Alfredo Rodriguez, pianiste cubain qui réussit à franchir la frontière des Etats-Unis en janvier 2009 dans des conditions rocambolesques, adoubé par Quincy Jones, nominé aux Grammy Awards ! L’histoire de Pedrito Martinez peut paraître à première vue similaire : lui aussi vient de la Havane et a émigré de Cuba aux USA pour créer une musique riche des multiples influences de son parcours.

Si on y regarde d’un peu plus près, Alfredo Rodriguez est né dans une famille de musiciens, son père est un chanteur populaire et animateur de télévision. Enfant prodige, il étudie le piano classique au conservatoire Amadeo Roldánet à L’instituto Superior de Arte, y apprenant Bach, Stravinsky... tout en jouant de la musique populaire avec son père, avant de se tourner vers le jazz et de rencontrer Quincy Jones lors du concours International de piano de Montreux en 2006.

Pedrito Martinez, quant à lui, a fait ses armes dans les rues de la Havane, apprenant les percussions et le style vocal de la musique afro-cubaine et religieuse. De 10 ans l’aîné de Rodriguez, il est arrivé aux États-Unis en 1998, a reçu peu après le prestigieux prix Thelonious Monk Institute of Jazz International Afro-Latin Hand Drum Competition, avant d’apparaître dans le film documentaire “Calle 54”. Il a cofondé ensuite un groupe de fusion latine, Yerba Buena, avec lequel il a enregistré plusieurs albums et multiplié les tournées. Pedrito Martinez a enregistré ou joué avec Wynton Marsalis, Sting, Bruce Springsteen, Paul Simon, Angelique Kidjo, Chucho Valdés et James Taylor. Leader de son propre quartet depuis 2005, il a été nominé aux Grammy Award en 2013.

Malgré leur origine cubaine, ils ne se rencontrent qu’aux États-Unis; leur première collaboration date de l’album « The Invasion Parade » mais ce n’est qu’à l’occasion d’une petite tournée début 2017 qui passe par le Jazz Standard à New York qu’ils ont l’occasion de jouer en duo ! « Ce qui fait que ce duo est complètement différent est que je suis issu du côté traditionnel et Alfredo du côté classique, déclare Pedrito Martinez. Le mélange des deux donne une musique extraordinaire et originale. Alfredo a de brillantes idées lorsqu’il compose et rassemble des mélodies, et c’était si facile de mélanger et intégrer ses idées et vice-versa ! Chaque chanson a un son différent et sa propre histoire. »

Processus simple pour “Duologue” : Alfredo Rodriguez envoie ses compositions enregistrées sur son téléphone à Pedrito Martinez qui écrit les paroles et trouve les rythmes inspirés de ses influences (reggae, R&B des années 70, jazz, funk...). Un travail d’une semaine ensemble à Los Angeles avant l’enregistrement en studio plus la touche finale du producteur Quincy Jones et on obtient ce nouvel album « Duologue », qui contient des compositions aussi différentes que Africa, inspirée des rythmiques du monde entier, le classique cubain El Punto Cubano, une reprise de Thriller de Michael Jackson ainsi qu’un titre directement inspiré du jeu vidéo Super Mario Bros 3, ces deux derniers étant directement inspirés du succès que rencontre Alfredo Rodriguez sur les réseaux sociaux où il aime jouer des chansons pop dans le style timba.

Le New York Times les décrit ainsi : « La musique de M. Martínez traite de la joie comme d’un idéal à atteindre. Les rythmes bouillonnants de ses congas font apparaître l’image de la sueur perlant sur son corps sans qu’il y prête attention, l’effort étant sa propre récompense. Pour M. Rodríguez, l’accroche est différente. Il est constant, construit des entrelacs de rythmes complexes à toute allure avec une facilité dont il est difficile de percer le mystère. Mais il donne l’illusion d’un sang-froid absolu ; c’est ce qui fait son charme. »

Alfredo Rodriguez et Pedrito Martinez seront en concert le vendredi 31 mai au théâtre municipal de Coutances (50) dans le cadre de Jazz sous les Pommiers.

