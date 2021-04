Jazz Bonus : Alexis Tcholakian - Light Ahead

Avant un album en piano solo annoncé pour juin, le pianiste Alexis Tcholakian publie un double album "Light Ahead, Part I & II", près de deux heures de concert enregistrées en trio à Marseille le 16 novembre 2017.

Ce concert s'articule autour de trois fameux standards, d'une composition de Kenny Barron, d'une très belle chanson d'amour italienne, d'une des plus célèbre chanson d'amour française, d'une adaptation du grand compositeur arménien Komitas, de trois magnifiques compositions de Michel Petrucciani et de quatre compositions originales d’Alexis Tcholakian.

Les albums “Light Ahead, Part I & Part II” sont téléchargeables sur le site https://alexistcholakian.wixsite.com/alexis-music/news

Alexis Tcholakian est signataire de 14 disques en leader, bientôt 15 avec le solo " Together Alone " prévu pour juin prochain. Sa musique, majoritairement enregistrée dans la formule reine piano-contrebasse-batterie, propose une vision du jazz placée sous de groovy et romantiques auspices invitant à des promenades sensuelles et colorées...

“Alexis Tcholakian est de ces pianistes intègres qui garde la cap. Fidèle à lui-même. À ses choix. Ceux qui lui viennent de son amour pour Bill Evans et Michel Petrucianni desquels il sait se détacher pour y mettre aujourd'hui sa propre sensibilité à fleur de peau. Alexis Tcholakian a dépassé ses propres tropismes et s'ouvre désormais en quelque sorte à d'autres horizons harmoniques et rythmiques... Chez Tcholakian, au-delà de ses sublimes compositions, l'improvisation, la richesse de cette improvisation, coule de source avec une très rare élégance... ce pianiste a de l'or sous les doigts.” Jean-Marc Gelin (extaits chronique DNJ du 7 avril 2020 pour " Inner Voice " vol.2)

Alexis Tcholakian - piano

Lilian Bencini - contrebasse

Philippe Jardin - batterie