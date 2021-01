Jazz Bonus : Alexandra Grimal & Edward Perraud - Unsui

La saxophoniste Alexandra Grimal et le percussionniste Edward Perraud publient “Unsui”. Une rencontre poétique, la musique de paysages sans paroles, une trace imperceptible, entre nuage et eau.

Alexandra Grimal et Edward Perraud se sont rencontrés sur un bateau, directement par le son, en improvisant à la péniche l’Improviste, qui fut un club de jazz à Paris il y a quelques années…

à réécouter AUDIO 1h émission Jazz Club Alexandra Grimal "Nāga" au Théâtre d'Orléans

Rien n’était prévu ce jour-là, et tout est arrivé. La magie des rencontres est toujours inouïe et surprenante. Ils ont joué ensemble, la musique s’est arrêtée et ils se sont souri. Parfois, c’est immédiat, chimique, on se sent libre l’un avec l’autre et la musique s’envole au-delà des mots, indicible, vers un inconnu étrangement familier, et pourtant inédit.

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz L'actualité du jazz : Edward Perraud, les tambours de l'espace

Quelques années après, une séance d’enregistrement s’est organisée en 2014, et la conversation silencieuse a poursuivi son chemin. “Unsui”, en version numérique uniquement, propose quelques pépites de cette rencontre, diamants quelques temps ensevelis qui refont surface aujourd’hui.

(extrait du communiqué de presse)